Правительство приняло еще две программы по нейтрализации экономических последствий коронавируса

Правительство сегодня приняло еще две программы по нейтрализации экономических последствий коронавируса. На этот раз они ориентированы на туризм и сельское хозяйство.

По словам министра экономики Тиграна Хачатряна, доходы хозяйствующих субъектов в сфере туризма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились более чем вдвое. Причем рассматриваются не только гостиницы и туроператоры, но и сектор общественного питания.

«В результате финансовых трудностей, вызванных вышеуказанными причинами, организации столкнулись со значительными трудностями в сохранении активов, необходимых для обеспечения непрерывности бизнеса, и по итогам наших нескольких обсуждений с представителями сферы мы выяснили, что для этих организаций одной из самых главных проблем является вопрос преодоления финансовых трудностей, связанных с сохранением рабочих мест. Цель этой поддержки - сохранение персонала и рабочих мест в организациях, работающих в этой сфере, и способствование увеличению этих рабочих мест», - отметил министр.

На сегодняшнем заседании премьер-министр и члены правительства долго обсуждали, как поступить с теми хозяйствующими субъектами, которые станут нарушать противоэпидемические правила или будут уклоняться от выдачи чеков контрольно-кассовых аппаратов. Следует ли лишить их государственной поддержки?

Никол Пашинян рассказал о встречах с представителями деловых кругов: «И во время этих встреч я напоминал нашим коллегам, я говорил: вы помните два года назад... Теперь вы пришли и говорите: дайте из бюджета то, дайте это, но когда речь идет о выплатах в бюджет, насколько вы добросовестно выплачиваете, тогда об этом речь не идет. И поэтому бизнесмены после встреч со мной выходят и говорят: мы немного недовольны. Хорошо, что вы недовольны. Потому что мы должны думать о своем поведении, верно? Потому что что значит не выбивать кассовый чек?.. Я еще раз повторяю: не выбивать кассовый чек – значит, красть хлеб у солдата… Очень конкретно».

После обсуждений было наконец решено, что поддержки могут лишиться те хозяйствующие субъекты, которые не буду предоставлять чеки контрольно-кассовых аппаратов.

Вторая программа по нейтрализации экономических последствий коронавируса ориентирована на производителей алкоголя, чтобы они могли осуществить закупку винограда.

«Как на внутреннем рынке, так и на основных экспортных рынках распространение коронавируса напрямую отразилось на результатах деятельности компаний по производству коньяка и вин. Спрос на продукцию снизился, что также повлияло на объемы продаж», - сказал Тигран Хачатрян.