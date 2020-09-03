«Мадридские принципы» больше не обсуждаются – глава МИД Карабаха

Ниже приводим интервью с Масисом Маиляном.

Радио Азатутюн: - Президент Нагорного Карабаха вчера, конечно, также говорил о переговорах по Карабаху и сказал, что в рамках «Мадридских принципов» обсуждались два варианта: согласно первому варианту, армянская сторона передает Азербайджану 5 районов, согласно второму варианту - 7 районов с неопределенной перспективой признания. Прошу, сообщите некоторые подробности, вокруг чего вы вели переговоры и вокруг чего ведете переговоры сейчас?

Масис Маилян: - «Мадридские предложения», как вы знаете, были предложены министрам иностранных дел Азербайджана и Армении в ноябре 2007 года, но сама Мадридская логика, ее корни более глубокие, она восходит к 16 декабря 1991 года, когда министры иностранных дел 12 стран Европы приняли документ, приняли те критерии, по которым они могут признать независимыми государства бывшего Советского Союза, Восточной Европы, то есть если те соответствуют этим критериям.

И с тех пор эта логика возобладала, и до недавнего времени переговоры шли по этой логике, то есть, согласно их решению, они признали независимыми республиками те республики6 которые имели статус союзной республики, но тогда, например, уже была провозглашена та же Нагорно-Карабахская Республика - 2 сентября, в декабре они принимают решение, но игнорируют реалии, существующие на территории бывшего Советского Союза. И весь этот процесс продолжался в этой логике, отражением которой стали «Мадридские предложения», имевшие долгую жизнь, бывшие предметом обсуждения более 10 лет со своими различными вариациями. То есть, мы можем констатировать, что на данный момент, и об этом было заявлено нашими армянскими партнерами, сегодня на столе переговоров нет какого-либо документа, какого-либо предложения. Это означает, что на столе нет даже этих «Мадридских предложений».

Радио Азатутюн: - То есть этих двух предложений нет?

Масис Маилян: - Вообще никаких предложений нет, также нет и этих предложений. В связи с этим я считаю, что поскольку этих предложений нет, нет и необходимости их обсуждать, эти документы, можно сказать, или предложения скорее остались в прошлом, но сейчас нужны новые предложения, новые подходы, чтобы мы могли продвигать этот процесс вперед.