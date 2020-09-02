В Степанакерте не видят возможности решения карабахского вопроса в ближайшие десятилетия

Сегодня, 2 сентября, в Карабахе отмечают 29-ю годовщину провозглашения независимости.

Отвечая на вопрос, что является ключевым политическим аспектом урегулирования конфликта, Арутюнян отметил: «Этот день, День независимости, является символом этого. Конечно, мы обсуждали с политологами, правильным ли было решение о провозглашении независимости или же путь объединения [с Арменией] был бы короче. Но наше политическое руководство в то время выбрало правильный путь и направление – независимость на данном этапе, а в дальнейшем, конечно, наша конечная цель – иметь с Арменией общую родину».

В то же время Араик Арутюнян подчеркнул, что нужно оставаться реалистами. «Мы знаем, что вероятность решения этого вопроса в ближайшие десятилетия очень мала, поэтому благодаря усилению нашей армии мы заставляем противника считаться с армянской силой в Карабахе, сохраняем статус-кво до того, как произойдут геополитические развития, которые, возможно, приведут хотя бы к частичному решению. Полное решение невозможно, вопрос Косова также полностью не решен, но, по крайней мере, в некотором смысле он решен», - отметил карабахский лидер.

Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха, считая его своей территорией. Вооруженный конфликт в Карабахе в начале 90-х унес около 30 тысяч жизней. Несмотря на соглашение о прекращении огня, которое было заключено в 1994 году, на линии соприкосновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе регулярно происходят столкновения, в которых ежегодно погибают десятки военнослужащих.

Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, который проходит под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), пока не принес прогресса в урегулировании конфликта.