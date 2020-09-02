Представители азербайджанского офиса Красного Креста еще не встретились с Гургеном Алавердяном

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня на пресс-конференции сообщила, что с бакинским офисом МККК ведется работа по организации посещения.

«Учитывая деликатность вопроса, других подробностей они не сообщают», - сказала Нагдалян.

Алавердян был взят в плен в Азербайджане 10 дней назад. Министерство обороны Армении заявило, что офицер из-за неблагоприятных погодных условий заблудился и оказался в Азербайджане. А азербайджанская сторона утверждала, что армянская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения, но, понеся потери, отступила, и Алавердян был взят в плен в ходе этих боев. Баку предъявил армянскому офицеру обвинение по пяти статьям.

Представитель армянского офиса МККК Зара Аматуни не представила других подробностей относительно еще не совершенного посещения своих коллег. Она отметила, что у них нет каких-либо ограничений по срокам посещений, добавив, что Красный Крест ведет диалог с властями двух стран.

МИД Армении осуждает унижающее достоинство обращение азербайджанцев с офицером, оказавшимся в соседней стране, что, по мнению Анны Нагдалян, является грубым нарушением международного права. «Подобные деструктивные, провокационные действия Азербайджана и нарушения международного гуманитарного права просто подрывают создание благоприятной для мира атмосферы», - отметила она.

Нагдалян подчеркнула, что в Армении нет военнопленных, а против оказавшихся в Азербайджане армян выдвигают надуманные обвинения. По ее словам, граждане Армении, оказавшиеся в соседней стране при пока невыясненных обстоятельствах, не совершили там никаких преступлений.

«Возбуждение против них сфабрикованных уголовных дел является просто грубым нарушением международного права. В этой связи хочу отметить, что только в течение этого года под юрисдикцией Армении оказались два гражданина Азербайджана, и в отличие от Азербайджана Армения в отношении граждан Азербайджана, оказавшихся на ее территории, не осуществляет уголовного преследования, не делает их военнопленными и полностью уважает их права человека и достоинство», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.