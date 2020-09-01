По словам владельца «Прощянского коньячного завода», причиной взрыва стала неправильная сварка

Взрыв произошел около полудня, повредив также дощатый настил большой площади и один грузовик. В МЧС сигнал поступил после 12 часов, примерно через час спасатели потушили пожар, в ходе тушении они вынесли с места пожара два тела. Одним из погибших оказался директор этого филиала «Прощянского коньячного завода», вторым - руководитель организации, проводящей на месте строительные работы – ремонт крыши.

«У нас четверо пострадавших, двое из них - работники нашего предприятия, двое - работники их предприятия. У нас есть жертва из Аштарака, вроде бы одна жертва из Аштарака. Один парень был из Артика, он жил здесь, я не знаю, он прописан в Артике или здесь», - сказал собственник завода Армен Гаспарян.

По его словам, взрыв произошел по ошибке тех, кто проводил ремонтные работы, сварка проводилась рядом с заполненным спиртом резервуаром. «Мне кажется, это была сварка, потому что здесь находятся вина, спирт, мы работали десятилетиями, ничего подобного не было, такого бы не могло произойти, если бы сварка проводилась правильно. Мне кажется, что произошел взрыв и пожар из-за неправильной сварки. Но посмотрите, окна разбились, наверное, взрыв был сильным, настолько сильным… если бы был очень сильным, было бы много разрушений, но поскольку там были люди, они пострадали, пострадали именно те, кто близко стоял. В этом филиале работают 200-250 человек», - рассказал Гаспарян.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда. Следственный комитет подтверждает версию владельца завода: при проведении сварочных работ возле емкостей для хранения вина были нарушены правила охраны труда, вследствие чего произошел взрыв, говорится в распространенном СК сообщении.

Четверым пострадавшим, получившим ожоги разной степени, первую помощь оказали в реанимационном отделении медицинского центра Армавира. Как сообщил журналистам руководитель медучреждения Арутюн Зурначян, они стабилизировали состояние пострадавших. «У двух пострадавших ожоги первой степени занимают около 60-70% площади тела, у двух других - ожоги первой и второй степени занимают около 40-50% площади тела. У двух пациентов переломы голеностопа. Пациентам была проведена первичная хирургическая обработка ран», - сказал Зурначян.

На вопрос, есть ли опасность для жизни пострадавших, специалист ответил, что невозможно сказать, так как площадь ожогов очень велика. «На данный момент при такой большой площади ожогов невозможно что-либо сказать», - сказал он.

Пострадавших перевезли в Национальный ожоговый центр в Ереване. По сообщению Минздрава, состояние всех пострадавших крайне тяжелое.