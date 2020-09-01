Взрыв и пожар в филиале «Прошянского коньячного завода» в селе Армавир, есть погибшие и пострдавшие

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в Областной кризисный центр в 12:08, на место выехала оперативная группа Армавирского областного спасательного управления и четыре боевых расчета из пожарно-спасательных отрядов.

Выяснилось, что произошел взрыв. Пожар был локализован в 12:44 и потушен в 13:12.

«Два человека погибли, четверо пострадали. Последние доставлены в Армавирский медицинский центр, где врачи оценили их состояние как средней тяжести», - говорится в сообщении.

В свою очередь Министерство здравоохранения Армении сообщает, что пострадавшие поступили в реанимационное отделение Армавирского медицинского центра с ожогами различной степени тяжести.

«В настоящее время принимаются противошоковые меры первой помощи. Как только состояние пациентов стабилизируется, они будут переведены в Национальный ожоговый центр», - говорится в сообщении Минздрава.