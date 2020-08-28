Царукян собирается «организовать большой митинг» и начать серию встреч

Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян, обвиняемый в организации подкупа избирателей, собирается организовать большой митинг и в преддверии предстоящей парламентской сессии начать серию встреч с представителями территориальных структур партии. Об этом лидер ППА написал на своей странице в Facebook, разместив видео, на котором встречается с активом партии в Котайкской области.

На встрече под открытым небом Царукян сообщает, что поручил своим сотрудникам пообщаться с людьми, выслушать волнующие их вопросы. Теперь он сделал вывод, что проблемы многочисленны, но он готов дать ответы на все вопросы.

«Сегодня нет проблемы, которая не имела бы решения, необходимо лишь полностью владеть проблемой и решить ее в рамках возможностей нашего государства. С сегодняшнего дня я начинаю встречи по всей республике, проводя обсуждения с ответственными лицами партии «Процветающая Армения» на всех местах, чтобы мы могли поднять эти вопросы в парламенте и предложить их решения», - сказал Царукян.

Образование, сельское хозяйство, кредиты, эпидемия - Царукян во всех этих сферах видит проблемы. Что касается борьбы с коронавирусом, то его оценка была строгой: это неэффективная борьба, у нас худший показатель в регионе.

«Это бесполезно, что бы они ни говорили, я сказал и обосновываю сказанное: сегодня мы первые в регионе по количеству смертей, по распространению, скажем, возьмем на миллион, во всем регионе у нас наихудший показатель. И сегодня только мы не можем куда-либо поехать, потому что знают, что инфекция здесь распространена, и нам не позволяют куда-то выехать», - сказал он.

Он отметил, что поскольку в условиях чрезвычайного положения многие не работают и не в состоянии оплачивать обучение студентов, государство должно сделать шаг и субсидировать расходы. «300 миллиардов, которые предусмотрены в бюджете, до сих пор из них израсходовано 12 миллиардов на капитальное строительство. Пусть в этом году они не будут потрачены на капитальное строительство, но эти деньги должны быть полностью предоставлены людям: служащим, студентам, пенсионерам, деятелям культуры, пока мы не выйдем из этой ситуации», - заявил лидер ППА.

Значительная часть выступления Царукяна касалась вопросов образования в целом: почему дети должны быть лишены перемены, почему должны носить маску на уроках, почему дети, набравшие 18 баллов, не поступили в вузы, новые образовательные стандарты стали причиной для гнева? Он подчеркнул, что именно в этом контексте они проведут большой митинг.

«Мы соберем подписи и организуем большой митинг, кто против, кто не хочет, чтобы уроки по истории церкви были отменены, чтобы проводились уроки сексуального просвещения, чтобы были отменены уроки по Армянской литературе, Армянской истории и была оставлена лишь общая история. Мы не можем этого допустить, и я говорю, что наши дети должны получать образование и воспитываться», - заявил Гагик Царукян.