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Армения

Губернатор Армавира: Причина взрыва на коньячном заводе пока не установлена

Спасатели в филиале «Прошянского коньячного завода» в селе Армавир.

По предварительным данным, не менее двух человек погибли, еще четверо госпитализированы с ожогами разной степени тяжести вследствие взрыва и пожара, произошедшего сегодня в филиале «Прошянского коньячного завода» в селе Армавир.

Губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян сообщил Радио Азатутюн, что четверо человек, получившие ожоги, уже перевезены в Ереван.

«Им была оказана первая помощь в медицинском центре Армавира, затем они были перевезены в Ереван для дополнительного обследования и лечения. Я затрудняюсь ответить в медицинской терминологии, но они были не в очень тяжелом состоянии. Я только что провел встречу с руководящим составом больницы, они сообщили, что пострадавшие находились не в очень тяжелом состоянии. Следовательно, по имеющимся у меня сведениям, их жизни опасность не грозит», - сказал Матевосян.

Сотрудники завода были эвакуированы, в данный момент пожар потушен. «Пожар был потушен сразу на месте. Сразу после прибытия спасательной службы пожар был потушен. К счастью, потому что есть технические участки завода, складские части, если бы спасатели быстро не приехали и не потушили пожар, возможно, сгорел бы весь завод. На данный момент сотрудники эвакуированы. Во время моего визита на месте работали областная спасательная служба, правоохранительные органы - полиция, следователи», - сказал губернатор.

По его словам, причина взрыва пока не установлена.

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