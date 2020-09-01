Глава МИД Армении заверяет, что готов встретиться с азербайджанским коллегой

В то же время глава МИД Армении подчеркнул, что для Армении существуют конкретные и важные приоритеты.

Мнацаканян, в частности, сказал: «Для нас вопрос статуса Нагорного Карабаха является абсолютно приоритетным. Осуществление права народа Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений, обеспечение реальной, осязаемой безопасности для Арцаха является важным приоритетом».

Дальнейший ход переговоров по карабахскому урегулированию сегодня на встрече со студентами затронул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что от разговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшимися после июльской эскалации, у него сложилось впечатление, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация успокоилась и возобновились визиты сопредседателей в регион, за которыми последует встреча министров иностранных дел.

Есть решения, которые обеспечат справедливость и для азербайджанской, и для армянской стороны - Лавров

Что касается содержания переговоров, то Лавров сказал: «Наша линия основана на сформированных за 18 лет комплексных документах, есть так называемые «Мадридские принципы», и есть переведенные версии документов. Мы сейчас видим, как в условиях так называемой стагнации слышны голоса, что нужно отказаться от этих документов и начать с чистого листа, или же говорят о введении в действие «плана Б». Мы считаем это большой ошибкой, мы уверены, что то, что было сделано за последние годы, должно оставаться основой для нашей дальнейшей работы. Я не буду говорить, какие есть предварительные договоренности, это конфиденциально, но могу вас заверить, что там есть решения, которые обеспечат справедливость и для азербайджанской, так и для армянской стороны».

В своем последнем интервью министр иностранных дел Армении Мнацаканян еще раз заявил о полноценном вовлечении Арцаха в переговорный процесс.

Корреспондент «Интерфакс» также отметил, что Россия активно сотрудничает в сфере военно-технического сотрудничества и с Арменией, и с Азербайджаном, и спросил, не усматриваете ли Мнацаканян в этом некоторой двусмысленности с учетом последнего обострения армяно-азербайджанских отношений. Мнацаканян в ответ подчеркнул, что Армения и Россия являются союзниками, и продолжил: «Военно-техническое сотрудничество Армении и России является союзническим взаимодействием. Так что здесь каких-либо вопросов или ограничений быть не может».

Он так и не уточнил, правда ли, что армяно-российское военное сотрудничество стало наращиваться после июльского обострения?

На днях министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что планируется приобрести новую партию российских истребителей Су-30СМ. В рамках Воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ с Грайром Тамразяном Тоноян заявил, что в армяно-российских отношениях есть большая динамика, а сотрудничество в военно-воздушной сфере он назвал беспрецедентным.

Касаясь этого сотрудничества, Мнацаканян сказал: «Наше взаимодействие в военно-технической области основывается на взаимных интересах безопасности и осуществляется на основе существующих соглашений, договоренностей и планов работы между Россией и Арменией. Россия не нарушает баланс в регионе. Армения является ответственным участником региональной безопасности. И наше военно-техническое сотрудничество не направлено каким-либо образом против третьих стран».

Глава МИД Армении затронул также внутриполитическую ситуацию в Беларуси и вероятность оказания помощи этой стране по линии ОДКБ. На вопрос, как проголосует Армения на предполагаемом голосовании по этому вопросу, Мнацаканян ответил: «Для инициирования такого вопроса основную роль играет страна, которая поднимает вопрос о взаимопомощи. Но со стороны Беларуси такого вопроса не возникало».

Журналист «Интерфакс» заметил, что правительство Никола Пашиняна, пришедшее к власти в результате бархатной ненасильственной революции, как оказывается, поддерживает власти Беларуси. Отметим, что Пашинян одним из первых поздравил Лукашенко после президентских выборов в Беларуси. Отвечая на это замечание журналиста, Мнацаканян подчеркнул: «Не может быть никаких сомнений относительно того, что ключ разрешения сложившейся ситуации находится в руках народа Беларуси».