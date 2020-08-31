Армения предпринимает шаги по получению воздушного превосходства над Азербайджаном - аналитики

Армения предпринимает шаги по получению воздушного превосходства над Азербайджаном, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал начальник управления военного образования Министерства обороны, подполковник Арцрун Ованнисян, касаясь заявления министра обороны Давида Тонояна о том, что планируется закупить новую партию истребителей Су-30СМ.

«Если вы видите конкретные, предметные шаги, это уже четкие шаги, а не просто цель. Потому что наличие в наших ВВС четырех Су-30 уже говорит об этом. Уже сейчас можно сказать, что наши четыре единицы Су-30 в каком-то смысле вне конкуренции, и уже подана серьезная заявка на обеспечение воздушного превосходства. И будучи непрерывным, этот процесс полностью обеспечит выполнение тех планов, тех стремлений, которые мы положили в основу развития ВВС... В случае с ВВС это не чисто математическое преимущество. Если, например, четыре единицы Су-30 решают x задач, восемь единиц не обязательно должны решать 2x задач, восемь единиц уже могут решать 3x или 4x задач, 12 единиц – в разы больше», - пояснил Ованнисян.

В рамках «Воскресной аналитической программы» Азатутюн ТВ с Грайром Тамразяном министр обороны Давид Тоноян заявил, что в армяно-российских отношениях есть большая динамика, а сотрудничество в военно-воздушной сфере он назвал беспрецедентным.

Глава военного ведомства Армении также упомянул контракт о модернизации четырех армянских военных самолетов Су-25, который был подписан неделю назад в Москве. «Планируется закупка новой партии истребителей Су-30СМ. В данный момент ведутся переговоры», - также сказал Тоноян.

По словам работающего в Санкт-Петербурге военного аналитика Леонида Нерсисяна, ожидается, что Армения закупит у России в общей сложности 12 истребителей Су-30СМ. Четыре уже находятся в Армении, еще по четырем будет заключен контракт, а затем - по остальным четырем.

По словам Нерсисяна, подобная задержка преимущественно связана с двумя факторами: Армении нужно время на подготовку инфраструктуры и пилотов, и с финансовой точки зрения целесообразнее постепенно покупать дорогие самолеты.

«Что касается того, какое влияние окажет приобретение подобных истребителей на баланс сил между Арменией и Азербайджаном, то очевидно, что до этой покупки Азербайджан в плане авиации в разы превосходил Армению. Хотя следует отметить, что эта авиация, несмотря на многочисленность, была не в состоянии эффективно действовать в условиях наличия сильной армянской противовоздушной обороны, и даже во время апрельской войны 2016 года мы увидели, что первая же попытка использования вертолетов провалилась, и азербайджанские ВВС их больше не использовали. Сегодня мы видим, что Армения закупила такие самолеты, которые можно использовать в условиях сильной противовоздушной обороны противника, потому что эти самолеты имеют такое оружие, которое позволяет им точно наносить точные удары с большого расстояния и не входить в зону ПВО противника. Кроме того, Су-30СМ может нести противолокационные ракеты и эффективно подавлять системы ПВО противника с расстояния более 200 километров. Другими словами, это качественно новое оружие, сегодня у Азербайджана нет таких возможностей», - сказал Нерсисян.

Армяно-российское военно-техническое сотрудничество продолжает вызывать резкое и публичное недовольство официального Баку. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося около 20 дней назад, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с 17 июля Москва поставила Армении около 400 тонн военных грузов. Затем в Баку прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

«Полученные ответы нас не удовлетворили», - после визита Шойгу заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По мнению политического аналитика Акопа Бадаляна, после апрельской войны 2016 года Россия стала больше считаться с интересами Армении, и подобное сотрудничество в военно-технической сфере является одним из свидетельств этого.

«В России начали понимать, что невозможно строить всю политику за счет Армении. После бархатной революции эта ситуация еще больше углубилась, я имею в виду состояние усиления и утверждения интересов Армении. И Россия еще больше столкнулась с этим обстоятельством. К этому прибавилось также то обстоятельство, что в геополитическом смысле отношения между Россией и Турцией сейчас постепенно переходят от логики стратегического партнерства к логике конкуренции», - сказал Бадалян.