Эксперт: Гражданин со своей проблемой остается один на один с отвечающей за безопасность компанией

«Даже самый осведомленный человек в Армении не застрахован от того, чтобы стать жертвой взрыва газа», - считает эксперт Бабкен Пипоян, занимающийся защитой прав потребителей.

«Создана модель, при которой гражданин со своей проблемой остается один на один с компанией, отвечающей за безопасность, сфера не урегулирована, штрафами вопрос не решается, - сказал председатель общественной организации «Информированный и защищенный потребитель. - У нас есть обслуживающая компания, которая, по сути, обязана выполнять определенные функции. Наше государство создало промежуточное звено, передав полномочия соответствующей компании. Однако у нас нет государственного вмешательства в этом отношении, мы уполномочили частную компанию, передали функцию и остались в стороне. Теперь, если мы не внедрим какую-то модель, естественно, мы будем полагаться на потребителя, на правосознание потребителя. Здесь есть системная проблема».

Премьер-министр Никол Пашинян на вчерашнем заседании правительства, касаясь недавнего взрыва газа в одном из жилых домов Еревана, сказал, что в Армении отмечается ряд таких случаев. Он призвал обратить особое внимание на правила безопасности использования природного газа.

На днях в результате взрыва газа в жилом доме в административном районе Канакер-Зейтун полностью обрушился один подъезд здания. Жители были эвакуированы, были разрушены 12 квартир, один человек погиб, еще двое были госпитализированы.

Несколько лет назад компании «AEG Service» было доверено техническое обслуживание газораспределительных систем и газового оборудования в Армении. В прессе писали, что это бизнес бывшего премьер-министра Карена Карапетяна. В течение дня все наши звонки в эту компанию остались без ответа.

Бабкен Пипоян считает, что устройств, установленных в домах потребителей природного газа, которые в случае утечки газа сигнализируют об этом, недостаточно для того, чтобы избежать подобных трагедий.

«Здесь действительно должна быть проведена масштабная работа. Например, те же устройства в домах, которые сигнализируют об утечке. Можно внедрить систему проверки этих устройств, например, если человек дома отключит устройство от источника питания, станция будет автоматически уведомлена о том, что это устройство не работает. И тогда сотрудники направятся конкретно в эту квартиру, чтобы понять, почему устройство было отключено. Для чего нужны соответствующие ведомства, регулирующие сферу общественных услуг? Чтобы разрабатывать модели, обеспечивающие, гарантирующие безопасность людей и качество обслуживания», - сказал эксперт.

По факту произошедшего два дня назад взрыва возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете Радио Азатутюн заявили, что пока им нечего сказать.

По данным МЧС, в прошлом году из-за утечки природного газа произошло 15 взрывов, в результате которых погибли три человека. До 25 августа этого года произошло шесть взрывов, погиб один человек. В эти данные не включен последний взрыв.