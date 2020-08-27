Премьер-министр отмечает ряд случаев взрывов из-за утечки газа

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня на заседании правительства, касаясь вчерашнего случая обрушения жилого дома в результате взрыва на улице Райниса в Ереване, сказал, что в Армении отмечается ряд случаев взрывов из-за утечки природного газа.

«Вследствие взрыва газа, по сути, был разрушен целый подъезд с 12 квартирами. С сожалением нужно констатировать, что в Армении подобные случаи происходят. Еще раз необходимо обратить наше внимание на проблему соблюдения правил безопасности эксплуатации природного газа. Конечно, по факту возбуждено уголовное дело, в рамках уголовного дела будут выяснены все обстоятельства. Но, тем не менее, хочу обратить внимание всех наших соотечественников на эту проблему и попросить, чтобы каждый из нас с особым вниманием относился к правилам безопасности эксплуатации природного газа», - сказал премьер.

Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 279 УК РА (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщили Радио Азатутюн в Следственном комитете, допрашиваются жильцы дома. О том, был ли взрыв случайным или преднамеренным, МЧС пока четкой информации не сообщает.

В результате взрыва полностью обрушилась балконная часть первого подъезда дома по улице Райниса 1 в ереванском административном районе Канакер-Зейтун, один человек погиб. Еще двое в настоящее время находятся в больнице №1 «Гераци», состояние одного из них, 41-летнего мужчины, оценивается как крайне тяжелое, состояние 71-летней женщины – как средней тяжести.

После обрушения жители были эвакуированы из здания. По словам премьер-министра, все граждане, лишившиеся квартир, обеспечены временным жильем. «Конечно, тем гражданам, которые изъявили желание, было предложено провести неделю в гостинице, пока не будут обсуждены и решены их дальнейшие вопросы. Ряд граждан, семей изъявили желание переехать в другое место, в квартиры родственников или в другие квартиры, которые у них были. Вопрос находится в повестке дня правительства и мэрии Еревана», - сказал Пашинян.

В МЧС сообщили Радио Азатутюн, что, по статистике, число взрывов, вызванных утечкой природного газа, в 2019 году составило 15, в результате чего погибли три человека, пострадали четыре человека, до 25 августа 2020 года было шесть взрывов, погиб один человек. В эти данные не включен вчерашний взрыв.