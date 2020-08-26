Взрыв в жилом доме в Ереване: здание частично обрушилось,, по меньшей мере, один человек погиб, еще один в критическом состоянии

Сегодня утром в результате взрыва на улице Райниса в Ереване погиб, по меньшей мере, один человек, два человека получили травмы, состояние одного из них крайне тяжелое.

Согласно сообщению МЧС, сегодня в 7:18 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что из-за утечки газа произошел взрыв по адресу улица Райниса 3 в Ереване, где частично разрушилось здание.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов, одна автолестница, две спасательные команды из Центра по осуществлению специальных спасательных операций Департамента спасательных сил, оперативная и дежурная группы отдела организации пожарно-спасательных работ, инструктор отдела психологической помощи.

Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном панельном доме №1 по улице Райниса. 12 квартир, расположенных в одном подъезде, частично разрушены.

Спасатели с использованием специальных технических средств эвакуировали из разрушенной части здания и прилегающих квартир 19 граждан. Кинологическая группа проводит поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, из-под завалов были извлечены двое граждан, которые были доставлены в больницу №1 «Гераци». Состояние пострадавшей Светланы С. (1949 г. р.) врачи оценивают как средней тяжести, а состояние другого пострадавшего, Эдгара М. (1979 г. р.) - как крайне тяжелое.

В 13:01 спасатели извлекли из-под завалов тело, по предварительным данным, Артура К. (1962 г. р.).

Спасательные работы продолжаются: на месте происшествия работают в общей сложности 72 спасателя и 10 сотрудников Российско-армянского центра гуманитарного реагирования

С целью изучения аварийного состояния жилого дома с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляются воздушная разведка и мониторинг.

На месте инцидента дежурят три машины скорой помощи для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи на месте.

В поисково-спасательных работах задействованы инженерная техника (автокран, самосвал, автокорзина), а также эвакуатор специальной эвакуаторной службы полиции.

На место взрыва также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.