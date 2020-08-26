Арсен Торосян заявление об отставке не подавал и подавать не собирается – пресс-секретарь

Министр здравоохранения Арсен Торосян заявление об отставке не подавал и подавать не собирается, в беседе с Радио Азатутюн заявила пресс-секретарь министра Алина Никогосян, подчеркнув, что после отпуска Торосян вернется к нормальной работе.

Отметим, что в последние дни в прессе активно циркулируют слухи о возможной отставке министра здравоохранения, приводятся самые разные причины - от провала борьбы с коронавирусом до некоторых коррупционных проблем. Страсти еще больше накалились, когда вчера стало известно, что, решением премьер-министра Никола Пашиняна, Арсен Торосян с 31 августа на 19 дней уходит в отпуск.

Однако пресс-секретарь министра заверяет, что министр, который полгода работал в режиме 24/7, всего лишь пользуется своим правом на отдых. «Распространенная СМИ дезинформация не соответствует действительности, это абсолютная ложь, эти слухи не имеют ничего общего с реальностью. Министр просто пользуется полагающимся ему ежегодным отпуском, зафиксируем, что министр около полугода работает круглосуточно и без выходных, и это просто реализация права на отдых в течение нескольких дней», - сказала Никогосян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что Торосян не собирается подавать заявление об отставке, Алина Никогосян ответила: «Министр заявление об отставке не подавал и подавать не собирается. По окончании отпуска министр вернется к своей нормальной работе».

«Пик коронавируса мы преодолели»

Касаясь борьбы с коронавирусом, пресс-секретарь министра здравоохранения подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Армении остается стабильной, число случаев инфицирования начало снижаться, и ситуация полностью находится под контролем. По словам Алины Никогосян, можно сказать, что пик коронавируса мы преодолели.

Отметим, что в результате проведенных в Армении за прошедшие сутки примерно 1700 тестов был подтвержден 131 новый случай коронавируса, положительными оказались 7,7% тестов. Это один из самых низких показателей за последние месяцы. Выздоровел 251 человек. Зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Одна из скончавшихся - 58-летняя женщина, двое других - мужчины 63-х и 79 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки было зафиксированы четыре случая смерти, когда у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, но смерть наступила по причине другого заболевания. Таким образом, в общей сложности от коронавирусной болезни умер 861 человек, еще 264 инфицированных умерли по другим причинам, всего 1125 человек.

На данный момент, по словам пресс-секретаря министра здравоохранения, в Армении от COVID-19 лечатся 5216 человек, из них 3700 - находятся дома, остальные проходят лечение в медицинских центрах. По словам Алины Никогосян, уменьшилось также число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сейчас 198 человек находятся в тяжелом состоянии, 46 – в крайне тяжелом. 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«На данном этапе можно сказать, что ситуация стабильная, мы можем контролировать ситуацию, и в этом смысле мы можем сказать, что пик мы преодолели, то есть, мы больше не находимся в той ситуации, которую вы наверняка помните – и рост числа случаев, и рост числа больных. Но я хочу также через вас передать мессидж о том, что бдительность нужно сохранять, учитывая, что в ближайшее время откроются и школы, и вузы. И мы не должны забывать соблюдать правила, так как нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы у нас не было ни одного случая или было незначительное число», - сказала Никогосян.