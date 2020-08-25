Отпуск Арсена Торосяна был «запланированным» - пресс-секретарь Минздрава

Решением премьер-министра, министр здравоохранения Арсен Торсоян с 31 августа по 18 сентября на 19 дней уйдет в отпуск.

На вопрос Радио Азатутюн, как в контексте слухов об отставке Торосяна можно интерпретировать этот отпуск, пресс-секретарь министра Алина Никогосян ответила, что это был запланированный отпуск, после которого министр вернется и продолжит свою обычную работу.

Никогосян добавила, что министр будет исполнять свои обязанности до 31 августа, а во время отпуска его заменит заместитель министра Анаит Аванесян.

Как и прежде, пресс-секретарь министра опровергла слухи о том, что Торосян представил заявление об отставке. «Никакого заявления об отставке он премьер-министру не представлял и не собираетс этого делать», - сказала она.

А на вопрос, обсуждается ли тема отставки, Никогосян ответила: «Нет. Я не хочу ничего говорить о предположениях, о будущем, но это жизнь... Но на данный момент министр продолжает свою обычную работу и не подавал заявления об отставке».

Наряду с информацией об отставке пресса также писала, что комендатура потребовала от Торосяна представить подробный отчет о расходовании средств, собранных с целью профилактики коронавируса. В министерстве эту информацию не опровергают и не подтверждают. Но сегодня на официальной странице была размещена публикация, из которой мы узнаем, что за период с марта по 1 августа 2020 года расходы министерства в рамках COVID-19 составили около 10 млрд драмов (около 20,5 млн долларов).

«Значит, вы уверены, что есть требование о подобном отчете, если об этом написала газета «Жоговурд»... Я, честно говоря, не хочу комментировать написанное ими... Вы можете уточнить это также в комендатуре», - сказала Алина Никогосян.