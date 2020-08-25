Правительство выдвинуло на должность судьи КС кандидатуру Эдгара Шатиряна

Решением премьер-министра, правительство выдвинуло на должность судьи Конституционного суда (КС) кандидатуру Эдгара Шатиряна.

40-летний кандидат юридических наук, доцент Эдгар Шатирян стал известен общественности, когда в ноябре прошлого года стал членом Комиссии по предотвращению коррупции, выдвинутым правящей фракцией «Мой шаг». Но когда его не избрали председателем комиссии, он посчитал свое членство в комиссии нецелесообразным и ушел. Тогда на должность председателя комиссии единогласно была избрана кандидат от оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Айкуи Арутюнян.

Предыдущий кандидат правительства на должность судьи КС Ваграм Аветисян отказался баллотироваться, заявив, что считает свое избрание в парламенте нереалистичным.

После недавних поправок в Конституцию места трех судей Конституционного суда остаются вакантными. Президент выдвинул ​Артура Вагаршяна, кандидатура которого однажды уже была отклонена этим же парламентом, а Общее собрание судей выдвинуло кандидатуру действующего председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна.