Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Минобороны Армении опровергает сообщения Азербайджана об армянской диверсии

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян (архив)

Как сегодня на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, 22 августа, около 19:30, с целью проверки боевого опорного пункта офицер Гурген Алавердян из-за неблагоприятных погодных условий заблудился и пропал.

«Ведутся поиски. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о диверсии является дезинформацией, которой заблудившегося пытаются представить как диверсанта», - написала Степанян.

Отметим, что ранее сегодня Минобороны Азербайджана заявило о пленении офицера ВС Армении, представив его «командиром диверсионно-разведывательной группы».

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG