Минобороны Армении опровергает сообщения Азербайджана об армянской диверсии

Как сегодня на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, 22 августа, около 19:30, с целью проверки боевого опорного пункта офицер Гурген Алавердян из-за неблагоприятных погодных условий заблудился и пропал.

«Ведутся поиски. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о диверсии является дезинформацией, которой заблудившегося пытаются представить как диверсанта», - написала Степанян.

Отметим, что ранее сегодня Минобороны Азербайджана заявило о пленении офицера ВС Армении, представив его «командиром диверсионно-разведывательной группы».