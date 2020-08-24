США для борьбы с COVID-19 предоставят Армении дополнительное содействие в размере 1,4 млн долларов

Правительство США посредством Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию (USAID) предоставят Армении для борьбы с COVID-19 дополнительное содействие в размере 1 млн 436 тыс. долларов. Об этом сообщают в офисе USAID в Армении.

«В целом, в 2020 году правительство США предоставило Армении срочное содействие в размере около 4 млн долларов. Соединенные Штаты предоставляют жизненно необходимое содействие, сотрудничая с правительством Армении, с международными гуманитарными партнерами и другими заинтересованными сторонами, чтобы выявить сферы, нуждающиеся в инвестициях, по приоритету», - отмечается в сообщении.

Сумма оказываемого нового содействия в размере 1 млн долларов USAID будет направлена в сферы сельского хозяйства и туризма для того, чтобы помочь им оправиться от последствий эпидемии и адаптироваться к новым реалиям посткоронавирусного мира.

Дополнительные 436 тыс. долларов, предоставляемые Госдепартаментом, будут направлены на оказание содействия уязвимым мигрантам, которые из-за пандемии не могут вернуться на свое постоянное место жительства. Благодаря этой помощи будет решена проблема их проживания, пропитания и пользования медицинскими и социальными услугами.

Помимо вышеупомянутого содействия, предоставленного для борьбы с COVID-19, в течение прошедших 20 лет Соединенные Штаты предоставили Армении более 1,57 млрд долларов, из которых около 106 млн долларов - в сферу здравоохранения.

В Армении до сих пор коронавирус был подтвержден примерно у 43 тыс. человек, от заболевания умерли 854 человек, выздоровели более 36 тыс. человек. От COVID-19 в данный момент в стране лечатся 5 666 человек.