COVID-19: За сутки в Армении от коронавируса скончались еще два пациента

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 33, в общем составив 42 825.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 24 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 58 и сейчас составляет 36 049.

Отметим, что в воскресенье было проведено всего 380 тестов, что в несколько раз меньше обычного.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 854.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 256 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (один за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 666, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 195 574.