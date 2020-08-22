Премьер: Политика баланса между потребностями здравоохранения и экономики дает конкретные результаты

По состоянию на июль 2020 года количество получающих зарплату работников в Армении составило 613 тысяч вместо 610 300 в предыдущем месяце. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер отметил, что тот же показатель в июле 2019 года составлял около 607 тысяч.

«Таким образом, политика баланса между потребностями здравоохранения и экономики дает конкретные результаты», - заключил Никол Пашинян.