Премьер-министр: Июльские победные бои доказали, что карабахский вопрос не имеет военного решения

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при любой власти позиция Армения в карабахском вопросе всегда была и остается конструктивной, вне зависимости от политической генеалогии правительств и властей.

«Вопрос Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] должен быть урегулирован путем мирных переговоров», - заявил Пашинян.

На первом после июльских военных действий на границе в Тавуше заседании Совета безопасности Никол Пашинян назвал их тавушскими победными боями.

«В течение всего предыдущего периода Азербайджан придерживался позиции, согласно которой нерешение им карабахского вопроса военным путем, непредпринятие шагов в этом направлении представлялись в качестве уступки как в отношении Армении, так и для международного сообщества. Однако в течение всего этого периода мы настаивали на том, что азербайджанские власти не должны говорить с Арменией с позиции силы: это бесперспективная риторика. И, по сути, июльские победные бои доказали это и доказали», - заявил премьер.

Поэтому, по словам Пашиняна, Баку должен признать, что карабахский вопрос не имеет военного решения. «Так как в прошлом мною многократно было отмечено, что если карабахский вопрос имеет военное решение, то народ Арцаха может зафиксировать, что он давно поставил точку в данном вопросе», - добавил он.

О причинах пограничных столкновений сегодня совершенно новую, не озвученную ранее ни Ереваном, ни Баку версию выдвинул министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью газете «Тренд» Лавров сказал, что «своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов, вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями».

В то же время Москва также подчеркнула, что к июльским боям привел целый комплекс причин. «В основе, разумеется, нерешенность карабахской проблемы. Плюс исключительная перегретость публичного пространства по обе стороны границы», - сказал Лавров.

Отметим также, что на следующей неделе в Москве состоится встреча глав МИД России и Азербайджана. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, недавно назначенный на должность главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибудет в Москву по инициативе российской стороны. Это будет первая встреча Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.