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Карабах

Лавров: Россия вместе с партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговорного процесса по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (архив)

Россия совместно со своими партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговорного процесса по карабахскому урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

Лавров обратился также к июльским столкновениям на армяно-азербайджанской границе, утверждая, что к ним привел целый комплекс причин.

«В основе, разумеется, нерешенность карабахской проблемы. Плюс исключительная перегретость публичного пространства по обе стороны границы. Своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов, вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями», - сказал глава МИД РФ.

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