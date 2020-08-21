Сейран Оганян: В апрельской войне у нас не было стратегических потерь

Два дня назад на пресс-конференции третий президент Армении Серж Саргсян заявил, что председатель парламентской следственной комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года Андраник Кочарян обнародовал неверную цифру, заявив, что армянская сторона потеряла в ходе апрельской войны два десятка позиций. Опровергнув эти данные, экс-президент не представил конкретной информации о числе потерянных позиций.

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян считает неправильным обнародование данных следственной комиссией. В интервью Радио Азатутюн, отвечая на вопрос, действительно ли армянская сторона потеряла два десятка позиций, в том числе и стратегических, экс-глава Минобороны заявил, что в стратегическом плане армянская сторона потерь не понесла.

«Даже высота Лала Илаги, которую азербайджанцы называют Леле-Тепе и о которой заявляли, что она является ключевой позицией в юго-восточном направлении Арцаха, не имеет какого-либо стратегического значения. И тем более в плане сельскохозяйственного использования расположение наших высот и наших позиций является прочным», - сказал Оганян.

Публичное обсуждение данных о позициях и вообще о действиях армии, представляющих из себя секретную информацию, а также политические спекуляции на эту тему экс-министр обороны считает неправильными, подчеркивая, что эта информация является исключительно прерогативой Министерства обороны.

На замечание Радио Азатутюн, что эта информация уже была озвучена председателем следственной комиссии, Сейран Оганян ответил: «Я считаю, что это неправильно, считаю, что после завершения работы они должны представить общественности ту часть, которая не является секретной».

На вопрос, считает ли он, что глава следственной комиссии не должен был обнародовать эту информацию, поскольку это секретная информация, Оганян ответил: «Секретными данными должно распоряжаться Министерство обороны, и только Министерство обороны, а не комиссия, является той структурой, которая может в той или иной мере рассекречивать какие-то документы».

На вопрос, отказывается ли он сказать, сколько позиций потеряла армянская сторона, бывший министр ответил: «Я не отказываюсь, я говорю, что у нас не было потерь в стратегическом плане, в тактическом плане наши действия соответствовали характеру предотвращения и противодействия действиям Вооруженных сил Азербайджана во время боевых действий. Расположение позиций таково, что все эти позиции находятся под контролем, и Вооруженные силы Республики Арцах в любой момент могут выполнить любую задачу на этих направлениях».

В ответ на уточняющий вопрос, были ли все же потеряны два десятка позиций, пусть и не имеющие стратегического значения, Сейран Оганян сказал: «Я уже ответил, позвольте мне ограничиться этим».