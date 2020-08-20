Факт потери двух десятков позиций подтвердили приглашенные в следственную комиссию чиновники - правящие и оппозиционные депутаты

«Тот факт, что в апрельской войне 2016 года армянская сторона потеряла около двух десятков позиций, подтвердили бывшие и нынешние чиновники оборонной сферы, ответившие на вопросы следственной комиссии», - в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул член парламентской следственной комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны, депутат правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян, отвечая на утверждение, сделанное бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном на вчерашней пресс-конференции.

Напомним, в ходе продлившейся около трех часов пресс-конференции Саргсян заявил, что председатель следственной комиссии Андраник Кочарян обнародовал неверное число, заявив, что во время апрельской войны армянская сторона потеряла два десятка позиций. Опровергнув эти данные, Серж Саргсян не предоставил конкретную информацию о числе потерянных позиций.

«С уверенностью могу сказать одно - прозвучало неверное число. Я считаю, что эта ошибка обусловлена тем, что, возможно, комиссия еще полностью не завершила свою работу», - отметил третий президент.

«Заявление председателя комиссии Андраника Кочаряна о потере более 20 позиций аргументировано объяснениями приглашенных в комиссию бывших и нынешних чиновников сферы обороны. То есть, Андраник Кочарян не просто так в результате своих изучений озвучил это число, об этом сообщили те люди, которые явились в комиссию, и это стало известно по результатам работы комиссии. Да, я также отмечаю, что в руках противника осталось более 20 позиций, и среди этих позиций есть такие, которые имеют стратегическое значение. Хотя позиция - это позиция, все позиции важны, но есть позиции, чья важность является стратегической, да, они остались в руках противника, и их больше 20», - сказал Хачатрян.

Другой член следственной комиссии, депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Рубик Степанян также утверждает, что армянская сторона потеряла в апрельской войне более двух десятков позиций, и не понимает, почему третий президент опровергает эту информацию.

«На самом деле мы потеряли эти позиции, ту самую важную позицию вообще потеряли, но почему он это отрицает, я не знаю», - сказал Степанян.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, этих позиций больше двух десятков, оппозиционный депутат ответил: «Да, мы фактически потеряли более двух десятков позиций. Мы обосновали это и в апрельской комиссии».

На вчерашней пресс-конференции третий президент раскрыл скобки касательно переговоров о прекращении огня, состоявшихся в Москве во время четырехдневной апрельской войны, в которых принимал участие начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Хачатуров. Серж Саргсян сказал, что Азербайджан хотел, чтобы было подписано новое соглашение о прекращении огня, тем самым пытаясь лишить Нагорный Карабах права быть равноправной стороной в конфликте, на что армянская сторона не согласилась, и соглашение от 1994 года осталось в силе.

Серж Саргсян заверил, что никакой секретный или несекретный документ на этой встрече не был подписан. «От нас ожидалось, что мы согласимся на предложение Азербайджана подписать новое соглашение о прекращении огня. Но мы отказались, настояв на подтверждении бессрочного характера соглашения о прекращении огня в мае 1994 года, то есть, мы отказались подписать новый документ о прекращении огня, который фактически вытеснил бы Арцах как равноправную сторону конфликта», - отметил Саргсян.

Между тем, член следственной комиссии Армен Хачатрян сказал, что вызывает удивление тот факт, что по итогам переговоров в Москве не был составлен официальный документ или протокол. Кстати, Хачатрян подчеркнул, что на том, что никакого нового соглашения в Москве не было подписано, настаивал не только бывший президент Серж Саргсян, но и бывший министр иностранных дел Эдвард Налбандян, приглашенный в следственную комиссию.

«Г-н Хачатуров уехал в Москву и вел серьезные переговоры, связанные с безопасностью страны, однако мы все еще ищем какой-либо отчет, справку, документ по этим переговорам, то есть, мы искали такие документы, которых нет, проблема состоит в этом. У нас здесь есть проблемы. Работа комиссии завершена, все это будет обобщено в заключении», - сказал депутат.

На вчерашней пресс-конференции Серж Саргсян также заявил, что армянская сторона в апрельской войне одержала победу, о чем свидетельствует провал планов Азербайджана. Между тем, как проправительственные, так и оппозиционные члены апрельской следственной комиссии не совсем согласны с этим заявлением Саргсяна. Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Рубик Степанян удивлен: можно ли назвать это победой, когда мы только на позициях потеряли десятки человек, плюс к тому потеряли территории, в результате чего Талиш стал мишенью противника. Член следственной комиссии от правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатря, согласен с оппозиционным коллегой.

«Здесь однозначно заявлять, что мы победили… я с этим совсем не согласен. Правильно мнение о том, что если мы одержим еще несколько таких побед, то потеряем Степанакерт. Если каждую победу мы должны одерживать с территориальными потерями, это означает, что мы идем в неверном направлении», - отметил Хачатрян.

Министерство обороны пока не комментирует заявление председателя парламентской следственной комиссии о потере в 2016 году двух десятков армянских позиций, ожидая заключения комиссии.