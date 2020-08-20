COVID-19: За сутки в Армении выявлено 263 новых случая коронавируса, 250 человек выздоровели, 3 пациента скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 263, в общем составив 42 319.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 250 и сейчас составляет 35 476.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще три человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 836.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 251 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 756, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 190 560 (1 993 за последние сутки).