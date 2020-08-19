Открытие школ с ограничениями вызвало недовольство

Мать четверых детей школьного возраста Шушан Дойдоян считает неэффективным открытие школ с ограничениями, введенными Министерством образования.

В открывающихся с 15 сентября учебных заведениях учащиеся на уроках будут сидеть в масках, школы должны будут обеспечить дезинфицирующие средства, классы каждый день до и после занятий будут дезинфицироваться. Вместо пяти дней уроки будут проводиться шесть дней в неделю, чтобы можно было сократить часы занятий. В классах будет максимум 20 учеников, занятия будут проходить в две смены.

«Было принято решение, оторванное от нужд общественности, никто не спросил мнение родителей, педагогических коллективов. То есть, общественность вообще не участвовала в принятии этого решения», - сказала Шушан Дойдоян.

Она считает, что надлежащий контроль, тем не менее, осуществить невозможно. «Мои сыновья, я уверена, будут снимать эту маску каждую секунду, если она упадет, они с трудом последуют требованию ее замены. Это чревато опасностью вызвать гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, потому что ведь не только эта эпидемия представляет проблему для ребенка. [...] В любом случае они дети, без родительского надзора и при одном учителе на более чем 10 детей просто невозможно будет должным образом проконтролировать, насколько правильно и безопасно они носят маску, потому что маска является защитной, если ее носить безопасно. Если к ней постоянно прикасаться грязными руками, если она упадет на пол, а ее снова надеть на лицо и прочее, это чревато непредсказуемыми проблемами для здоровья», - сказала Дойдоян.

В школах с 15 сентября будет царить «хаос», считает преподаватель образовательного комплекса «Арегназан», в котором обучаются около 400 учеников, Самвел Мартиросян.

«Учебный процесс будет очень сложным для учителей, если учесть, что будут задействованы и субботы, и это опять же большой вопрос, стоило ли это делать или нет. Полагаю, что через месяц-два учителя просто начнут выдыхаться – многие и в связи с часами, и в связи со сложным психологическим состоянием. Например, будет трудно проводить один и тот же урок два раза. Мне кажется, что в какой-то момент начнется хаос, если по ходу ошибки не будут очень быстро исправлены, не будут найдены какие-то новые решения и т.д.», - сказал Мартиросян.

Специалист в области образования Сероб Хачатрян считает, что введение шестидневной учебной недели увеличивает риски для тех учеников и родителей, которые пользуются общественным транспортом. Он предлагает открыть школы для учеников 1-6-х классов, а для остальных классов проводить дистанционные занятия.