Министр: Занятия в вузах возобновятся в сентябре

Сегодня в результате обсуждения с комендатурой было принято решение о возобновлении учебного процесса в вузах, сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

По его словам, 1 сентября занятия начнутся только для студентов первого курса бакалавриата, для всех остальных студентов занятия начнутся 15 сентября.

«По итогам встречи с руководителями вузов было также констатировано, что университеты сами определят способ организации учебного процесса, реализуя его гибридным способом - очно и дистанционно. Университеты опубликуют подробности на своих сайтах и предоставят дополнительную информацию об учебной программе», - написал на своей странице в Facebook министр.

Араик Арутюнян также сообщил, что в случае несоблюдения противоэпидемических правил ограничения будут неизбежны.

Ранее было принято решение с 15 сентября возобновить занятия в общеобразовательных школах, начальных и средне-специальных учебных заведениях, музыкальных и художественных школах в очном режиме и с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

Решение о возобновлении занятий в школах и вузах принято в Армении на фоне снижения числа новых случаев инфицирования коронавирусом за последний месяц.