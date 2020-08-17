«Армения и сейчас переходит границы, выражая мнение о Восточном Средиземноморье» - МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции отреагировало на заявление МИД Армении о последних событиях в регионе Восточного Средиземноморья.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Турции Хами Аксой заявил, что «Армения, похоже, имеет искаженное представление о своем географическом положении: речь идет не об озере Севан, а о Восточном Средиземноморье».

Напомнив о последнем заявлении властей Армении по поводу 100-летия Севрского договора, Аксой подчеркнул, что «Армения и сейчас переходит границы, выражая свое мнение о Восточном Средиземноморье, демонстрирует безответственную позицию».

«Следом за ОАЭ и Францией Армения, не имеющая выхода к морю, оставляет за собой право иметь голос в регионе. Это показывает масштабы создаваемого против Турции коварного альянса», - сказал Аксой.

Он подчеркнул, что Турция продолжит решительно защищать свои права и права турок-киприотов в Восточном Средиземноморье и никакой альянс не в состоянии помещать этому. По убеждению пресс-секретаря МИД Турции, «те, кто думают иначе, не извлекли уроков из истории».

Хами Аксой не упустил случая еще раз напомнить, что «мы всеми силами поддерживаем братский Азербайджан».

В ранее распространенном заявлении МИД Армении отметил, что «дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах».

«Мы подтверждаем безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром и призываем Турцию к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра», - отмечалось в заявлении армянского МИДа.