248 человек c коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 64 - в крайне тяжелом состоянии

248 человек, инфицированных коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, 64 - в крайне тяжелом, 19 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили Радио Азатутюн в Министерстве здравоохранения.

Из протестированных накануне 284 человек коронавирус подтвердился у 38, то есть, у более 13% прошедших тестирование, выздоровел 71 гражданин.

«По воскресеньям в лабораториях проводятся профилактические работы, и поэтому число проведенных исследований меньше, чем в течение недели», - сказала пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

Еще месяц назад министр здравоохранения Арсен Торосян заявил, что они увеличат число лабораторий, благодаря чему будет проводиться до 4000 тестов в день. Пресс-секретарь министра сказала, что хотя сейчас меньше людей обращаются с тем, чтобы пройти тест, однако ведутся работы по оснащению лабораторий.

«Наши лаборатории в настоящее время способны проводить до 2500 тестов, однако количество обращений от граждан снизилось, и мы в этой связи внесли достаточно изменений, чтобы иметь возможность проводить много тестов, в том числе тестировать граждан с температурой от 37,5 градусов. Но по сравнению с предыдущими месяцами число обращений уменьшилось, что можно считать положительным. В любом случае, несмотря ни на что, мы не знаем, что будет завтра. В этом смысле да, предпринимаются шаги, чтобы лаборатории в случае необходимости могли проводить большое число исследований», - отметила Никогосян.

На данный момент в больницах лечатся 1506 пациентов с коронавирусом, на дому – 4 472. Всего с 1 марта в Армении коронавирусом заразился 41 701 человек, из них 34 655 - выздоровели, 824 - умерли, еще 244 человека с коронавирусом умерли по другим причинам. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли шесть человек, у всех были хронические заболевания, еще один пациент с коронавирусом умер по другой причине.