COVID-19: За сутки в Армении от коронавируса умерло 6 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 38, в общем составив 41 701.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 71 и сейчас составляет 34 655.

Отметим, что за прошедшие сутки в Армении было проведено 284 тестов на коронавирус, что в несколько раз меньше обычного.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще шесть человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 824.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 244 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 978, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 185 594.