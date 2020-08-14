Министр образования: Классы будут разделены

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян накануне в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что классы, в которых число учеников доходит до 30, будут поделены на отдельные группы, чтобы можно было соблюдать противоэпидемические правила.



«Мы предложим такой график уроков, чтобы такой проблемы не было, то есть классы будут разделены», - сказал он.

Еще несколько дней назад министр заявил, что принято решение с соблюдением противоэпидемических правил с 15 сентября возобновить занятия в общеобразовательных школах, начальных и средних специальных учебных заведениях, музыкальных и художественных школах. В ближайшее время будет опубликовано руководство о том, как должны соблюдаться противоэпидемические правила.

Зара Орбелян в сентябре, хотя и со страхом, но собирается отправить двоих детей в школу. «Конечно, я боюсь. Но если так было решено, значит, мы будем руководствоваться этим. Я надеюсь, что все: и дети, и родители, отнесутся к этому серьезно и будут соблюдать все правила. Я боюсь, потому что ответственность в нашем обществе очень низкая. Я не обвиняю, мы, наверное, такие по характеру: ответственность низкая, правила не соблюдают, ко всему относятся очень легко, и я боюсь, что в школе будет то же самое», - сказала она.

На вопрос Радио Азатутюн, точно ли школы откроются с 15 сентября, министр ответил. «Если эпидемическая ситуация не ухудшится, распространение инфекции не увеличится, если нынешние темпы сохранятся, то с 15 сентября школы полноценно откроются».

Что касается открытия вузов, то пока решения об этом нет. «Прямо сейчас я иду на встречу с ректорами. Как только мы получим их предложения, подготовим документ, обсудим его в комендатуре завтра или в понедельник, и объявим об этом», - сказал Араик Арутюнян.