За ослаблением ограничений должен последовать еще более строгий режим противоэпидемических правил - эпидемиолог

По мнению эпидемиолога Армана Бадаляна, за ослаблением ограничений чрезвычайного положения должен последовать еще более строгий режим противоэпидемических правил.

По его словам, направлять требование соблюдения правил безопасности только гражданам мало, также очень важна скорость профилактических действий со стороны соответствующих органов.

«Здесь дело не только в бдительности населения, но, как я уже сказал в начале, также важна скорость этих противоэпидемических мер. Потому что все равно процент высокий, мы и сейчас пропускаем некоторые случаи, добавьте к этому также не подтвержденные в лаборатории случаи и прочее, ситуация здесь уже довольно осложняется, следовательно, эти два компонента - и бдительность населения, и скорость и качество противоэпидемических мер - также будут важны для того, чтобы мы попытались управлять ситуацией», - сказал эпидемиолог.

Со вчерашнего дня чрезвычайное положение продлено еще на один месяц, но в более мягком режиме. Отменен запрет на митинги и забастовки. В семейных и развлекательных мероприятиях могут принимать участие до 40 человек. С середины сентября откроются школы с соблюдением противоэпидемичемеих правил. Вновь откроются библиотеки и музеи, а театры и концертные залы будут работать под открытым небом. Обязательное требование ношения маски пересмотрено с небольшими изменениями. Можно не носить маску только в личном автомобиле и на лоне природы.

Исходя из статистики последних дней и социально-экономической ситуации, возможно, эти послабления неизбежны, но и риск вспышки инфекции не исключен, считает Арман Бадалян.

«Не исключено, что у нас также может возникнуть такая ситуация, когда заболевание снова поднимет голову, есть такой риск. Можно сказать, что есть обратная связь: чем меньше ограничительных мер, тем больше должна повышаться бдительность, чем слабее ограничения, тем выше должна быть бдительность, естественно, и наша общая ответственность тоже, потому что во время всех упомянутых мер, когда порог уже изменился, мы должны взять на себя ответственность и продолжать следовать всем призывам, чтобы не способствовать распространению инфекции», - отметил эпидемиолог.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Армении превышает 41 тысячу. Из 1465 человек, прошедших за последние сутки тестирование, 229 оказались инфицированы, три человека умерли. Число умерших достигло 809.