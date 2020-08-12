COVID-19: За сутки в Армении выявлен 201 новый случай коронавируса, скончались 3 человека, выздоровели 335

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 201, в общем составив 40 794.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 335 и сейчас составляет 33 492.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 806.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 234 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 262, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 179 032 (1710 за последние сутки).