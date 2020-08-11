Глава Совбеза Сербии в Баку обсуждает вопрос о поставках оружия Армении

Вице-премьер, глава Совета безопасности Сербии Небойша Стефанович прибыл в Баку, чтобы обсудить разногласия между двумя странами по поводу поставок оружия Армении.

Согласно официальным данным, высокопоставленный сербский чиновник встретится с главой Совета безопасности Азербайджана, в переговорах примут участие также помощник президента Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев и заместитель министра иностранных дел Араз Азимов.

Несколько недель назад, после столкновений на армяно-азербайджанской границе, азербайджанская пресса написала, что Белград продал Армении гранатометы различного калибра. Баку пригласил посла Сербии в МИД, заявив, что эти сообщения «ставят под сомнение сотрудничество и дружественные отношения между двумя странами».

Белград, в свою очередь, заявил, что не существует никаких международных ограничений на поставки оружия Армении. В то же время, президент Сербии Александр Вучич в беседе с президентом Азербайджана пообещал направить в Баку официальную делегацию для обсуждения озабоченности азербайджанской стороны.