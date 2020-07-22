«Не существует международных ограничений, на основании которых Сербия может отказаться продавать оружие Армении» - Белград

«Не существует никаких международных ограничений, на основании которых Сербия может отказаться продавать оружие Армении», - накануне, комментируя звучащие из Баку обвинения, с таким заявлением выступил министр торговли Сербии Расим Лялич.

Отвечая на вопросы сербских СМИ, министр подтвердил, что несколько действующих в стране частных оружейных компаний сотрудничают с Арменией.

«В 2020 году частные компании поставляли оружие в Армению. Государственные компании по производству оружия, работающие в Сербии, не были вовлечены в эти сделки. Я не могу озвучить названия этих компаний, но, по нашей информации, в Армению в основном поставлялись автоматы и пистолеты. Их общая стоимость составила менее миллиона евро. Это оружие было доставлено двумя партиями в мае-июне», - заявил сербский чиновник, особо подчеркнув, что заключенная с Ереваном сделка была заранее одобрена сразу пятью ведомствами Сербии: министерством иностранных дел, министерством внутренних дел, министерством обороны, министерством торговли и службой разведки.

«Ни ЕС, ни США, ни Россия не вводили санкций против Армении, поэтому очень сложно отклонить предложения этой страны о покупке оружия», - подчеркнул министр торговли Сербии.

Скандал вокруг поставок сербского вооружения возник после того, как 19 июля на азербайджанском сайте Haqqin.az была опубликована статья, согласно которой правительство Азербайджана якобы получило неопровержимую информацию о том, что в последние месяцы Сербия продала Армении минометы различного калибра. Однако, как мы видим, министр торговли Сербии обходит информацию о поставках минометов, говоря только о поставленном в Армению огнестрельном оружии.

Отметим, кстати, что спустя считанные часы после публикации азербайджанского сайта посол Сербии в Баку Даница Веинович была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана. Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в беседе с послом заявил, что появившаяся в прессе информация «ставит под сомнение сотрудничество и дружественные отношения между двумя странами».

Эта публикация Haqqin.az оказала непосредственное влияние на отношения не только между Сербией и Азербайджаном, но и между Грузией и Азербайджаном. Согласно публикации на азербайджанском сайте, сербское вооружение было доставлено в Армению через территорию Грузии. В эти же дни, согласно азербайджанскому СМИ, из России через Грузию в Армению была доставлена партия грузовиков «КамАЗ​»​.

«Эти грузовики были предусмотрены для использования в качестве платформы для реактивных систем залпового огня "Град"», - утверждал автор статьи на сайте Haqqin.az.

Примечательно, кстати, что первые 24 часа после публикации грузинские власти хранили молчание.

В понедельник ни министр иностранных дел Давид Залкалиани, ни министр обороны Ираклий Гарибашвили не захотели прокомментировать этот вопрос, оставляя без ответа вопросы тбилисских журналистов. От грузинского правительства разъяснений начали требовать представители оппозиции.

Саломе Самадашвили, один из руководящих членов «Единого национального движения», объединяющего сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, утверждала, что если публикации азербайджанского сайта соответствуют действительности, то это означает, что правительство Грузии способствовало росту региональной напряженности.

«Мы знаем, что политика России, направленная на дестабилизацию региона, частично основана также на поставках оружия Армении и Азербайджану. «Что касается Грузии, то наша страна взяла на себя международные обязательства, согласно которым транзит оружия через нашу территорию запрещен», - заявила Самадашвили.

Только после озвученных оппозицией жестких оценок МИД Грузии счел необходимым выступить со специальным заявлением, категорически опровергнув обвинения, содержащиеся в азербайджанской прессе.

«В одном из азербайджанских СМИ была распространена публикация дезинформационного характера, где было множество неточностей. Прискорбно, что азербайджанское интернет-СМИ, которое вроде бы имеет серьезную репутацию, предвзято представляет факты, вводит в заблуждение общественность, пытается очернить грузино-азербайджанское стратегическое сотрудничество и дружбу», - отмечается в заявлении МИД Грузии.

«Эта публикация носит тенденциозный характер и направлена на искусственное создание проблем в отношениях между двумя государствами, которые являются стратегическими партнерами», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.