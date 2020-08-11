Складированный на заводе «Ванадзор-Химпром» аммиак находится в небольшом количестве и неопасен, заверяют специалисты

Складированный на Ванадзорском химкомбинате аммиак неопасен, его основная часть еще три года назад была отчуждена, заверяют эксперты.

После мощного взрыва в Бейруте на прошлой неделе появились утверждения о наличии взрывоопасных химикатов на заводе в Ванадзоре, который не действует уже более 10 лет. Специалисты МЧС посетили завод, изучили все и заявили, что из шести в находящихся на территории завода цистерн только в одной содержится аммиак, к тому же в небольшом количестве, что, по их мнению, не представляет опасности.

Начальник отдела техногенных аварий МЧС Карапет Карапетян утверждает, что произошедшее в Бейруте не имеет абсолютно ничего общего с содержимым цистерн на этом заводе.

«Со всей ответственностью заявляю, что аммиак, занимающий очень небольшую часть этой цистерны, не представляет абсолютно никакой опасности для населения города Ванадзора. Что касается ртути, других химикатов, все они находятся в соответствующем оборудовании, их утечка исключена. Опять же, никакой опасности для населения Ванадзора нет, они также не представляют угрозы для окружающей среды, потому что находятся в оборудовании, они закрыты и не могут оттуда вытечь», - сказал Карапетян.

Управляющий по делу о банкротстве «Ванадзор-Химпром» Карен Асатрян сказал Радио Азатутюн, что после объявления компании банкротом в 2015 году в первую очередь были отчуждены накопленные за эти годы опасные вещества: 650 тонн серной кислоты были проданы АЭС, а несколько десятков тонн аммиака купили холодильные хозяйства. На сегодняшний день на территории недействующего завода осталось около полутора тонн аммиака.

«Всегда остается небольшой остаток, осталась небольшая часть, которую технически невозможно выкачать и которая испаряется, у нее есть свойство испаряться. Через год там может вообще ничего не остаться», - сказал Асатрян.

Сегодня на территории бывшего Ванадзорского химкомбината площадью более 100 гектаров можно увидеть только полуразрушенные постройки и ржавые металлические колонны. Карен Асатрян, который также является управляющим по делу о банкротстве завода «Наирит», убежден, что оба завода уже невозможно перезапустить.

«Я приводил многих инвесторов, многих специалистов, они смотрели, все в один голос говорили, что все это оборудование полностью нужно демонтировать, затем на отдельном месте, подальше от города, можно построить с нуля, так будет лучше, будет более современно, более оптимально», - отметил он.

Долг компании в размере 20 млрд драмов (суть больше 41 млн долларов) образовался еще с 2000-х годов, когда с целью перезапуска в Ардшинбанке был взят кредит на сумму около 10 млрд драмов. Однако вскоре после торжественного открытия в период президентства Роберта Кочаряна завод закрылся. В 2012 году министры сельского хозяйства и энергетики Серго Карапетян и Армен Мовсисян подписали меморандум, согласно которому на Ванадзорском заводе должны были производиться азотные удобрения. Более того, заявленное количество должно было удовлетворить потребности всего аграрного сектора Армении. Но и этого не произошло. Сегодня управляющий по делу о банкротстве отмечает, что расчеты были неверные, это производство в Армении было невозможным.

«Может быть, появится кто-то, кто скажет: «я могу вновь запустить завод», но я не поверю, потому что с точки зрения безопасности как можно сегодня в городе иметь химический комплекс? В то время Ванадзор был не таким большим, когда завод построили, он находился на окраине, за городом, с учетом некоторых зон безопасности. Но сегодня вокруг него живут люди», - подчеркнул Асатрян.

«Ванадзор-Химпром» задолжал еще 10 млрд драмов Ереванской ТЭЦ. Управляющий утверждает, что у них нет обязательств по зарплате, все долги бывшим сотрудникам погашены. Еще с 1999 года было несколько заявлений о возобновлении работы Ванадзорского химического комбината, сменились собственники. В 2007 году акционером стала уже компания «Родинг коммершиал лимитед» (Roding Commercial Ltd), директором был назначен Александр Снегирев из России.

Журналисты-расследователи еще в 2014 году выяснили, что эта компания, являющаяся владельцем 100% акций «Ванадзор-Химпрома», зарегистрирована по адресу лондонского офиса компании Rainoville Property Limited, владеющей 90% акций завода «Наирит». «Очевидно, что для двух химических заводов работали один и тот же сценарий и схема банкротства», - заключили журналисты-расследователи.

При этом, издание «Хетк» отметило, что всеми сделками, касающимися Ванадзорского химкомбината, занимался непосредственно бывший министр энергетики и природных ресурсов Армен Мовсисян.