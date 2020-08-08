COVID-19: За сутки в Армении умерло 8 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 200, в общем составив 40 185.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 387 и сейчас составляет 32 395.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 785.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 777, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 174 438 (1 444 за последние сутки).