По словам представителя Минздрава, пока не следует снижать бдительность, «рано говорить о том, что эпидемия идет на спад».

За последние сутки в Армении было подтверждено 166 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа, выздоровели 452 человека. Скончались пять человек в возрасте от 46 до 89 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

В целом с марта от коронавируса в Армении умерли 777 человек, еще 228 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией скончались от другого заболевания.

По данным Минздрава, общее число случаев коронавируса в Армении достигает 39 985, из которых 32 008 человек выздоровели.

В настоящее время на фактическом лечении дома или в больницах находятся 6 972 пациента. Общее число проведенных тестов - 172 994, из них 1394 были выполнены за последние 24 часа, а за день до этого было проведено больше - 1589 тестов.

Лилит Бабаханян из отдела по связям с общественностью Минздрава сообщила Радио Азатутюн, что все граждане, имеющие показания, проходят тестирование. «Возможно, в эти два дня, в последние дни чуть меньше, но в среднем проводится около 1500 тестов, в зависимости от обращений и выявления контактов», - сказала она.

В министерстве сообщают, что на данный момент нет граждан, ожидающих госпитализации, параллельно с уменьшением числа новых случаев сократилось число медицинских учреждений, которые лечат инфицированных Covid-19. «Раньше их было 20, но вот уже несколько дней некоторые из них, как в Ереване, так и в областях, не лечат пациентов с коронавирусом. На данный момент всего осталось 15 медучреждений», - сказала Бабаханян.

По мнению заместителя генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Нуне Бакунц, есть тенденция к снижению уровня заражения, но это не должно стать причиной для снижения бдительности, поскольку пока рано говорить, что эпидемия идет на спад. Бакунц отметила, что положительная тенденция больше является результатом принятых противоэпидемических мер.

«Мы должны быть объективными, и ношение масок стало более дисциплинированным, их чаще стали использовать, и в соблюдении других мер появилось больше дисциплинированности. Я уверена, что на тех же курортах больше стали выполнять подобные требования», - сказала она.

Комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян ранее заявил, что объявленный в марте и истекающий 12 августа режим чрезвычайного положения, вероятно, будет продлен еще на один месяц, однако будут внесены существенные изменения: власти пересмотрят возможности въезда иностранных граждан, вопросы, связанные с экспортом товаров и проведением митингов и публичных мероприятий.

Мы поинтересовались у Нуне Бакунц, может ли ослабление ограничений привести к новой вспышке заболевания. «То, что будет смягчено, или действия, которые будут возобновлены, будут возобновлены при новых условиях, профилактических мерах, определенных изменениях в деятельности, реализации, что снизит или нейтрализует риск распространения инфекции», - ответила она.