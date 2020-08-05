Режим чрезвычайного положения будет продлен еще на один месяц

Хотя было принято решение о продлении режима чрезвычайного положения еще на один месяц, также будут внесены значительные изменения в связи с определенными ограничениями в период режима ЧП. Об этом сегодня на брифинге заявил комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян.

В частности, по его словам, будут пересмотрены возможности въезда иностранных граждан, вопросы, связанные с экспортом товаров, проведением митингов и публичных мероприятий. Авинян отметил, что, вероятно, это будет последним продлением чрезвычайного положения.

Он отметил, что комендатура была сосредоточена на разработке программ управления в различных сферах, а, принимая во внимание то обстоятельство, что приближается учебный год, первоочередное внимание было уделено сферам общего и высшего образования.

«У нас уже есть разработанные модели в зависимости от эпидемической ситуации для открытия общеобразовательных школ и вузов. До 10 августа мы уже представим окончательную программу. Аналогичные программные модели разработаны и для других областей», - подчеркнул комендант.