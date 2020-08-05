Напряженная ситуация в Амулсаре: есть подвергнутые приводу

Ситуация возле второго опорного пункта в Амулсаре вечером стала напряженной. Напряженность возникла тогда, когда полицейские попытались подвергнуть приводу одного из граждан, а активисты попытались помешать этому.

Протестующие перекрыли автодорогу, ведущую в город Джермук, полицейские пытались ее разблокировать. Граждане с неохотой повиновались требованию начальника полиции области Геворка Азизяна разблокировать дорогу, и в результате произошло столкновение.

Представитель полиции сообщил Радио Азатутюн, что есть подвергнутые приводу, однако точного числа не назвал.

А до этого акция протеста в защиту Амулсара прошла на дороге, ведущей к горе, где были сосредоточены многочисленные силы полиции.

У активистов есть два требования. Краткосрочное требование - восстановить вагоны-домики, которые были демонтированы службой охраны компании «Лидиан Армения». Второе требование, которое является уже основным - чтобы правительство в как можно более короткие сроки ответило, каково его намерение в связи с эксплуатацией Амулсарского золотого рудника, какими будут шаги правительства.

Вопрос Амулсара вчера вновь стал причиной столкновения между активистами, борющимися против эксплуатации рудника, полицейскими и охранниками компании «Лидиан Армения», получившей право на эксплуатацию рудника. Были также подвергнутые приводу. Поводом стал демонтаж домиков активистов, перекрывших дорогу к горе.

В беседе с Радио Азатутюн различные активисты сегодня ранее рассказали, что после вчерашних событий пришли сюда всей семьей, потому что не хотят, чтобы на этой территории эксплуатировался рудник, они видят в этом серьезные экологические риски.

«Нет никаких правовых оснований для эксплуатации этого рудника, кроме того, у нас есть факты о том, что такой же рудник отказались построить у себя и Турция, и Грузия, и все соседние страны, то есть, если мы допустим, чтобы этот рудник действовал в нашей стране, значит, у наших будущих поколений уже не будет того, что есть у нас, этой природы, чистой воды и земли», - сказал один из активистов.

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян также была здесь. Она сказала, что после вчерашних событий пришла, чтобы встать рядом с активистами. «Фактически, правительство оставило защитников Амулсара одних в том смысле, что сегодня они в одиночку вышли против компании «Лидиан» и пытаются защитить свои права. Сейчас, фактически, людям и этого уже не позволяют, отнимают инструментарий, потому что действует чрезвычайное положение, и любая попытка выйти на улицу заканчивается в отделении полиции», - сказала Самсонян.

На вопрос, как их политическая сила представляет разрешение ситуации, должен ли рудник эксплуатироваться или нет, депутат ответила: «Политические дискуссии вокруг рудника закончились там, где закончились дискуссии об экспертизе «Элард», и мы выразили аргументированное недоверие экспертизе «Элард». Мы также надеялись, что Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) будет признана недействительной, потому что в заключении «Элард» говорилось, что, во-первых, экспертиза не была полной, основательной, потому что проводившие экспертизу были в Амулсаре один день, а остальную информацию они получили от компании «Лидиан». То есть, это уже говорит о том, что эта экспертиза не была объективной. И, конечно, в заключении говорилось, что эксплуатация рудника не исключает рисков, что уже дает ответ на вопрос: рудник не должен эксплуатироваться».