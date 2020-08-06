Марукян: Правительство должно отказаться от намерения продлить режим чрезвычайного положения

Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян считает, что правительство должно отказаться от намерения вновь продлить режим чрезвычайного положения еще на один месяц, а вместо этого другими законодательными средствами осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических правил.

Вчера комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян заявил, что они приняли решение после 12 августа в последний раз продлить режим чрезвычайного положения, но при этом внести существенные изменения: пересмотреть возможность въезда иностранных граждан, вопросы, связанные с экспортом товаров и проведением митингов и публичных мероприятий.

По словам Эдмона Марукяна, заявление об этом последнем продлении для них стало неожиданностью, поскольку они ожидали, что правительство путем внесения поправок в другие законы сохранит ограничения, и тяжелый режим чрезвычайного положения, наконец, закончится.

«Это означает, что это послание Армении о том, что мы продолжаем держать нашу страну в чрезвычайном положении или, как это по-английски, state of emergency, это послание. То есть, мы смотрим по странам и видим, что рядом с названием Армении написано: state of emergancy, то есть держитесь от этой страны подальше, не посещайте ее, не направляйте сюда свои самолеты, авиаперевозчики, компании, осуществляющие пассажирские перевозки, избегайте эту страну. Это первое послание. Есть страны, находящиеся в плане коронавируса в худшем положении, чем Армения, в которых официально не объявлен правовой режим чрезвычайного положения. И, следовательно, очень важно, чтобы правовой режим чрезвычайного положения не продолжался и чтобы мы сохраняли ограничения с помощью других правовых регулировок, чего, по сути, не было сделано, и от этого пострадают граждане, уезжающие на заработки, пострадают многие сферы», - сказал глава «Просвещенной Армении».

Эдмон Марукян надеется, что правительство прислушается к критике и откажется от этого решения.

На улицах Еревана отношение к возможному продлению чрезвычайного положения неоднозначное.