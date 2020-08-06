Пашинян. Мы окажем помощь правительству Ливана и местной армянской общине

На сегодняшнем заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян от имени правительства выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Бейруте и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«В этот тяжелый момент мы не можем оставаться равнодушными к нуждам братского народа Ливана и армянской общины Бейрута. Республика Армения выразила готовность помочь преодолеть последствия трагедии, постигшей этот город. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ливана и местную армянскую общину», - сказал он.

По словам премьер-министра, в ближайшее время главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян отбудет в Бейрут, чтобы на месте ознакомиться с нуждами общины и представить информацию правительству.

Вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что обсуждается несколько вариантов отправки помощи самолетом, вероятно, рейс состоится в субботу.

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего 4 августа в порту Бейрута, возросло до 135 человек, среди них 11 армян, около 5 тысяч человек получили ранения, 300 тысяч человек остались без крова. По данным местных СМИ, число погибших может возрасти, поскольку под завалами еще остаются люди. Спасатели продолжают искать более 100 человек, судьба которых неизвестна.