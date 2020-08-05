По меньшей мере, трое армян погибли в результате взрыва в Бейруте – МИД Армении

Согласно информации на текущий момент, по меньшей мере, трое армян погибли в результате взрыва в столице Ливана Бейруте. Об этом сегодня утром сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, добавив, что около 100 армян получили ранения.

«Разрушения в армянонаселенных кварталах Бейрута, а также во всем городе после взрыва в порту, являются масштабными: рухнули здания, повреждены церкви, повреждено здание университета Айказян. На данный момент у нас есть информация о трех погибших армянах и около 100 получивших ранения. К сожалению, эти цифры могут расти, так как число пропавших без вести велико», - на своей странице в Facebook написала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД отметила: «В настоящее время вместе с нашими партнерами мы рассматриваем и оцениваем различные сценарии оказания адресной первой помощи братскому народу Ливана».

Отметим, что мощный взрыв накануне прогремел в районе морского порта Бейрута вблизи армянонаселенных кварталов. По последним данным, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 100 человек, около 4 тысяч человек получили ранения.