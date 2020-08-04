За сутки в Армении выявлено 196 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 511

В Армении за прошедшие сутки подтверждено 196 новых случаев коронавируса, то есть, из 1069 проведенных тестов положительными оказались 18,3%. Таким образом, до сих пор коронавирус был выявлен примерно у 39 300 человек.

Как сообщила Радио Азатутюн начальник отдела по связям с общественностью Министерства здравоохранения Лилит Бабаханян, вчера от коронавируса умерли шесть человек в возрасте от 47 лет до 71 года. «У всех были хронические заболевания, сегодня нет смертей от других причин», - сказала она.

Как и все последние недели, так и за последние сутки от коронавируса вылечились почти вдвое больше человек, чем заразились - 511 человек, общее число выздоровевших на данный момент составляет 30 373. «В настоящее время на фактическом лечении находятся 7 930 пациентов, в общей сложности было проведено 168 164 теста», - сказала начальник отдела по связям с общественностью Минздрава.

Процентное соотношение проведенных тестов и ежедневно подтвержденных случаев инфицирования за последний месяц снизилось, несколько недель назад этот показатель достигал, а иногда и превышал 30%, затем показатель стал колебаться в диапазоне от 22% до 26% процентов. В течение последней недели Covid-19 подтверждался у менее 20% протестированных.

В результате снижения распространения инфекции снизилось также число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав, подчеркивая, что это приведет к сокращению числа смертей. По данным за вчерашний день, в тяжелом состоянии находятся 364 человека, в крайне тяжелом – 68 человек.