COVID-19: За сутки в Армении выявлено 196 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 511

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 196, в общем составив 39 298.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 511 и сейчас составляет 30 372.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 768.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7 930, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 168 164 (1 069 за последние сутки).