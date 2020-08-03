Оппозиционные фракции возможно не примут участия в голосовании по кандидатурам в судьи КС

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Николай Багдасарян заверяет, что судьей Конституционного суда (КС) не будет избран кандидат, который не достоин этой должности, критерии выборов являются революционными.

«Я исключаю, что в результате выборов будет избран такой кандидат, которые не соответствует высоким критериям», - сказал Багдасарян.

На три вакантные должности судьи КС уже выдвинуты два кандидата: от правительства - Ваграм Аветисян, от Общего собрания судей - председатель Кассационного суда Ерванд Хундкарян.

Страсти кипят в особенности вокруг Ваграма Аветисяна. Он является сыном бывшего председателя Кассационного суда Давида Аветисяна, а последний, по утверждению политзаключенных и правозащитников, начиная с 2008 года, «компостировал» политические решения.

Премьер-министр Никол Пашинян не возражал против кандидатуры сына Давида Аветисяна, тесно связанного с бывшей властью. На заседании правительства во главе с Пашиняном кандидатура доктора юридических наук Ваграма Аветисяна была утверждена единогласно.

«Условно опишу ситуацию: если на отца кандидата Х у бывшей власти есть компромат, и это будет сковывать данного кандидата в принятии правильного решения, то отклонение его кандидатуры с этой формулировкой является приемлемым. С другой формулировкой, что просто его отец в прошлом занимал государственную должность в принимал судебное решение по тому или иному делу, для меня неприемлемо», - сказал Николай Багдасарян.

Выступления против Ваграма Аветисяна у оппозиционных парламентских фракций вызывает недоумение.

«Почему мы должны формировать мнение о кандидате по работе, проделанной его отцом?» - удивился депутат фракции «Просвещенная Армения» Тарон Симонян, хотя, по словам депутата, отец Ваграма Аветисяна также является образцом нравственности.

«Давид Аветисян - довольно серьезный специалист, личность, обладающая высокой нравственностью. И было бы хорошо, если бы многие в своем поведении брали с него пример. Адвокаты тех же политзаключенных должны сказать, по какому конкретно делу какие доказательства были представлены в суд, которые суд проигнорировал», - сказал Симонян.

Депутата фракции «Процветающая Армения» Геворка Петросяна возмутила квалификация «бывшие». Он считает, что это искусственное разделение, есть немало бывших, которые примкнули к власти и солидарно работают. «Сын может по конкретному делу, если возникнет конфликт интересов, взять самоотвод, не участвовать в рассмотрении этого дела. С Ваграмом Аветисяном мы являемся коллегами в университете. Я не могу сказать ничего негативного о нем», - сказал Петросян.

Ваграм Аветисян является заведующим кафедрой гражданского права юридического факультета Ереванского государственного университета. Его позицией в отношении кровавых событий 2008 года и последовавших за ними политических арестов и приговоров депутаты правящей фракции «Мой шаг» поинтересовались во время закрытой встречи на прошлой неделе. Недостатка в вопросах не было, но о том, в какому выводу пришли депутаты, выслушав ответы кандидата, они пока не сообщают.

Считают ли депутаты правящей фракции его достойным кандидатом, будут ли они единогласно голосовать за кандидата от правительства или после поднятого шума будут голосовать по совести? Николай Багдасарян в ответ сказал, что «Национальное собрание только закрытым тайным голосованием ответит на эти вопросы».

Депутат фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян намекнул на то, что в случае кандидатуры сына бывшего председателя Кассационного суда его мнение может отличаться от мнения других депутатов их фракции. Он напомнил, что был членом группы по сбору фактов по событиям 1 марта 2008 года, его друзья-политзаключенные потеряли здоровье в результате незаконных решений судебных органов.

Николай Багдасарян в связи с этим отметил: «Правительство имеет право выдвинуть кандидата, а Национальное собрание имеет право избрать его или не избрать».

Правозащитники подробно изучают и биографию председателя Административно-гражданской палаты Кассационного суда Ерванда Хундкаряна. Они недовольны тем, что многолетний судья работал при бывших властях, и предлагают искать кандидатов с 15-летним профессиональным опытом в списке тех, кто был назначен судьей в послереволюционный период.

Багдасарян признает, что у судебной власти есть недостаток легитимности, но у Общего собрания судей не было альтернативы, кандидат должен был быть одним из судей. «Все положительные или отрицательные стороны каждого кандидата будут обсуждены. Здесь есть другая проблема: у самой судебной власти есть проблема легитимности», - сказал он.

А на вопрос, где искать кандидатов с безупречной биографией, 15-летним профессиональным опытом, чтобы они не были связаны с бывшей властью, он ответил: «Я считаю, что этих кандидатов следует искать не только на территории Республики Армения, но и среди тех наших коллег, которые в свое время вынужденно покинули Республику Армения. И у нас есть такие профессиональные юристы».

Против кандидатуры Ерванда Хундкаряна у депутатов от оппозиции также нет возражений.

Представитель «Просвещенной Армении» Тарон Симонян и в этом случае утверждает, что кандидат соответствует критериям судьи Конституционного суда. Он отметил, что судебная система полностью бывшая, и от ветирования этой системы отказалась сама нынешняя власть. «Это уже является достаточным основанием для заявления о том, что власти считают судей судебной системы подходящими для избрания на такие высокие должности, какими являются например должности члена Высшего судебного совета или Конституционного суда», - сказал Симонян.

Тарон Симонян сказал, что с удовольствием проголосует за этих кандидатов, если будет принято окончательное решение об участии «Просвещенной Армении» в голосовании. Конституционные поправки, по которым были уволены трое прежних судьей КС, оппозиционная фракция еще должна оспорить в Конституционном суде, и в этом случае, возможно, она посчитает нецелесообразным свое участие в голосовании.

«Процветающая Армения» проголосовала за Хундкаряна в 2018 году, когда он был кандидатом в председатели Кассационного суда, и мнение фракции о нем в случае избрания на должность судьи КС не изменилось, заявил Геворк Петросян.

Между тем, законность процесса формирования нового состава КС оспаривает и «Процветающая Армения». По словам Петросяна, фракция пока не обсудила вопрос участия в голосовании по кандидатурам на должности судьи КС, поскольку она изначально посчитала процесс переформирования КС противоречащим законодательству. «Теперь мы должны обсудить, будет ли логичным, если мы, говоря, что этот процесс незаконный, станем его участниками и примем участие в голосовании», - сказал депутат фракции «Процветающая Армения».

После увольнения бывших судей Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна в Конституционном суде остаются вакантными три должности. Третий кандидат пока неизвестен, он будет выдвинут президентом Арменом Саркисяном.

Выборы, по всей вероятности, пройдут в ходе стартующих осенью очередных заседаний Национального собрания. В Конституционном суде до заполнения вакансий заседания не проводятся по причине отсутствия кворума.

На данный момент в состав Конституционного суда входят шесть из девяти судей, двое из которых, Грайр Товмасян и Аревик Петросян, находятся в отпуске.