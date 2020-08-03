Вучич: «Сербия продала в десятки раз больше оружия Азербайджану, чем Армении»

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что его страна продала оружие Армении, отметив, однако, что за последние годы Сербия продала Азербайджану в десятки раз больше оружия.

«И Азербайджан, и Армения - наши друзья. Но за последние годы мы продали Азербайджану в десять раз больше оружия. Неизвестно почему, однако, никто об этом не говорил, ни одно СМИ не обратилось к этому вопросу», - выразил недоумение президент Сербии, подчеркнув, кстати, что у него очень хорошие отношения с президентом Азербайджана.

В ходе пятничной пресс-конференции в офисе правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде Вучич так отреагировал на публикации в сербской прессе о том, что Белград и Ереван в последние годы заключили ряд серьезных сделок в сфере вооружений. В частности, выходящий в Белграде журнал НИН утверждает, что Армения закупила оружие сербского производства на сумму около 5,8 млн евро и 5,3 млн долларов. В частности, речь идет о минах разного калибра и вооружении для установок «Град». Согласно тому же источнику, только в 2019 году из Сербии в Армению было осуществлено 16 рейсов с вооружением. То же СМИ также утверждает, что последние поставки сербского оружия состоялись 14-15 июля.

По словам президента Сербии, хотя он и считает сделки с Ереваном несколько спорными, однако именно такие поставки позволяют военно-промышленному комплексу страны избежать окончательного упадка.

«А что мы будем делать с нашим военно-промышленным комплексом? Вы хотите, чтобы вовлеченные в него люди остались безработными? В военно-промышленном комплексе Сербии занято 17 тысяч человек, и нужно сделать так, чтобы они сохранили свои рабочие места. Возникает вопрос: а кому же мы будем продавать вооружение в будущем? Кому бы мы ни продавали, все равно нас будут критиковать», - сказал президент Сербии.