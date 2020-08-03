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Вучич: «Сербия продала в десятки раз больше оружия Азербайджану, чем Армении»

Президент Сербии Александр Вучич (архив)

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что его страна продала оружие Армении, отметив, однако, что за последние годы Сербия продала Азербайджану в десятки раз больше оружия.

«И Азербайджан, и Армения - наши друзья. Но за последние годы мы продали Азербайджану в десять раз больше оружия. Неизвестно почему, однако, никто об этом не говорил, ни одно СМИ не обратилось к этому вопросу», - выразил недоумение президент Сербии, подчеркнув, кстати, что у него очень хорошие отношения с президентом Азербайджана.

В ходе пятничной пресс-конференции в офисе правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде Вучич так отреагировал на публикации в сербской прессе о том, что Белград и Ереван в последние годы заключили ряд серьезных сделок в сфере вооружений. В частности, выходящий в Белграде журнал НИН утверждает, что Армения закупила оружие сербского производства на сумму около 5,8 млн евро и 5,3 млн долларов. В частности, речь идет о минах разного калибра и вооружении для установок «Град». Согласно тому же источнику, только в 2019 году из Сербии в Армению было осуществлено 16 рейсов с вооружением. То же СМИ также утверждает, что последние поставки сербского оружия состоялись 14-15 июля.

По словам президента Сербии, хотя он и считает сделки с Ереваном несколько спорными, однако именно такие поставки позволяют военно-промышленному комплексу страны избежать окончательного упадка.

«А что мы будем делать с нашим военно-промышленным комплексом? Вы хотите, чтобы вовлеченные в него люди остались безработными? В военно-промышленном комплексе Сербии занято 17 тысяч человек, и нужно сделать так, чтобы они сохранили свои рабочие места. Возникает вопрос: а кому же мы будем продавать вооружение в будущем? Кому бы мы ни продавали, все равно нас будут критиковать», - сказал президент Сербии.

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