Вучич: Сербия продала в десятки раз больше оружия Азербайджану, чем Армении

В ходе пятничной пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос о продажи Сербией оружия Армении, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия продавала оружие не только Армении, но и Азербайджану, причем последнему провала в десятки раз больше.

«И Азербайджан, и Армения - наши друзья. За последние годы мы продали Азербайджану в десять раз больше оружия. В военной промышленности Сербии занято 17 тысяч человек, которые должны сохранить свои рабочие места. Возникает вопрос: а кому же мы будем продавать в будущем? Кому бы мы ни продавали, все равно нас будут критиковать», - сказал Вучич.