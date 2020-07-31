За сутки в Армении выявлено 354 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, выздоровел 631

Число ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом в Армении постепенно снижается. За прошедшие сутки из проведенных 1982 тестов положительными оказались 354, то есть инфицированными оказались около 18% обследованных граждан. Выздоровело почти вдвое большее число граждан - 631 человек.

В целом на данный момент из подтвержденных 38 550 случаев 28 997 человек выздоровели, 738 - скончались, на фактическом лечении находятся 8 587 человек.

Несмотря на некоторые положительные изменения в числе инфицированных, за последние сутки было зарегистрировано 10 смертей от коронавируса, самому молодому из умерших был 41 год, самому старому – 82 года. По данным Министерства здравоохранения, у всех 10 умерших пациентов были сопутствующие хронические заболевания. В Минздраве также сообщают, что еще три человека с коронавирусом умерли по причине других заболеваний.

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Алины Никогосян, хотя лаборатории могут проводить до 2500 и более тестов в день, но поскольку в течение последнего месяца уменьшилось число обращений граждан, были внесены изменения в критерии того, при каких жалобах граждане могут обращаться в поликлинику для бесплатного обследования и тестирования.

«Если ранее, например, граждане с температурой 38,5 градусов и выше могли проходить тестирование, то теперь уже в поликлинику могут обратиться и пройти обследование пациенты с температурой 37,5 градусов и выше, а также с респираторными и другими симптомами», - сказала представитель Минздрава.

До сих пор в общей сложности проведено 163 736 тестов. Никогосян говорит, что нужно продолжать носить маски, регулярно дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

То же самое утверждает и Нарек Ванесян, участвующий в процессах самоизоляции, который был главой бывшего карантинного офиса в Ереване. После 120 дней работы в карантинных зонах без возможности возвращаться домой, когда показатели инфицирования уже начали снижаться, Ванесян заразился коронавирусом. Он лечится на самоизоляции, с женой и несовершеннолетним ребенком недавно стал общаться по телефону. Спустя несколько дней сильных болей, когда он уже в состоянии говорить, Нарек Ванесян сказал Радио Азатутюн, что понимает людей, которым в летнюю жару трудно носить маски, но неношение более опасно. Он, например, соблюдал все противоэпидемические правила, но даже в этом случае заразился. Нарек уверен, что вирус передавался ему от пациентов без симптомов. По его словам, многие из них не носят масок.

Врач-эпидемиолог Елена Силка три месяца проработала в Норкской инфекционной больнице, все это время будучи вдали от дома, оставив дома нуждающихся в уходе мать и двоих детей. 24 часа в сутки она находилась в защитной одежде. Врач рассказывает, что когда снимала эту одежду, то с ног до головы была мокрой, маску периодически меняла, а защитные очки не снимала ни на секунду, но все равно не смогла избежать заражения. Она была изолирована в гостинице при больнице. Елена рассказывает, что в те дни боль была настолько невыносимой, что только после приема успокоительного она могла по видеосвязи коротко поговорить с членами семьи, которые так и не догадались, что она инфицирована. Она говорила им, что просто очень устала, измотана, но не сообщила ни слова о том, что инфицирована.

«В конце концов, я бывала так взволнована, что очень коротко общалась с ними по видеосвязи, чтобы они не заметили моего волнения. У моего сына был стресс, он даже некоторое время не ел», - рассказала Елена Силка.

Врач-эпидемиолог говорит, что после месяцев борьбы с COVID-19 и спасения людей от смерти у нее и ее коллег иногда опускались руки, когда они слышали и читали пропаганду о том, что не нужно верить в существование вируса и не нужно носить маски. «Я не принимаю таких людей, которые, из-за политики публикуют такие статьи или произносят речи, распространяют дезинформацию, ставят под угрозу здоровье населения. Этим они только мешали нашей работе», - сказала врач.

Елена Силка уже поправилась и вернулась к работе.

Ранее министр здравоохранения Арсен Торосян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что если в тяжелый период распространения вируса в России и Италии заразились 20-30 процентов медицинского персонала, то в Армении это число колебалось в пределах 7-8%. Через несколько недель после интервью в министерстве сказали, что у них пока нет новых данных, хотя при этом подчеркнули, что до сих пор COVID-19 унес жизни пяти медработников.