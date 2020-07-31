COVID-19: За сутки в Армении выявлено 354 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, выздоровели 631

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 354, в общем составив 38 550.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 31 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 631 и сейчас составляет 28 997.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 738.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 587, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 163 736 (1 982 за последние сутки).